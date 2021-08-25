В парке Шевченко появилась аллея со светящимися стихами и чудо-куб (фото)

В День Независимости Украины, 24 августа 2021 года, в одесском парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко состоялось открытие аллеи Великого Кобзаря.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Отныне, прогуливаясь в парке под кронами деревьев, можно знакомиться с поэзией Тараса Шевченко.
При этом стихи воспроизведены в том виде, в каком вышли из-под пера автора.
Чтобы произведения Великого Кобзаря были доступны к прочтению и в вечернее время суток, в конструкции со стихами вмонтирована светодиодная лента.
Также в парке появился еще один фонтан с подсветкой и металлический куб, на котором на разных языках вырезано слово «Украина».
Вечером с помощью света надписи проецируются на асфальт.
Первыми Аллею Тараса Шевченко посетили Одесский городской голова Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.
Парк Шевченко становится парком национальной культуры. Помимо уже появившихся локаций, мы будем реализовывать здесь и другие проекты, связанные с украинской культурой, искусством и бытом,
– отметила директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.
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Фото с сайта Одесского городского совета