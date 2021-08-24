Новости Одессы и Одесской области

Одесский Вышиванковый фестиваль: рекорда не получилось, но все равно красиво (фото)

Одесский Вышиванковый фестиваль: рекорда не получилось, но все равно красиво (фото)

24 августа организаторы Вышиванкового фестиваля хотели установить всеукраинский рекорд – создать самую длинную цепь людей в вышиванках. Но из-за коронавирусных ограничений акция не состоялась.

Впрочем, люди в вышиванках все равно собрались в центре Одессы.

«Одесская Жизнь» предлагает читателям посмотреть, какими увидел людей в украинской национальной одежде фотокорреспондент издания.

вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль
вышиванковый фестиваль

Ранее “Одесская Жизнь” опубликовала полную программу “Вышиванкового фестиваля”.

Читайте также: Вышиванковый фестиваль – 2020 в Одессе проходил с соблюдением требований карантина.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить