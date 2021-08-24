Одесский Вышиванковый фестиваль: рекорда не получилось, но все равно красиво (фото)

В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж) 24 августа, в день 30-й годовщины со дня обретения Украиной независимости в Одессе прошел парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с участием кораблей, авиации, парашютистов, водолазов и спецподразделений. ПОДРОБНЕЕ

Фотофакт: одесская мэрия принарядилась к праздникам Здание одесской мэрии немного приукрасили ко Дню независимости – на фасаде появилось изображение желто-голубого цветка с якорями. ПОДРОБНЕЕ