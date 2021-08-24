Одесский Вышиванковый фестиваль: рекорда не получилось, но все равно красиво (фото)

24 августа организаторы Вышиванкового фестиваля хотели установить всеукраинский рекорд – создать самую длинную цепь людей в вышиванках. Но из-за коронавирусных ограничений акция не состоялась.
Впрочем, люди в вышиванках все равно собрались в центре Одессы.
«Одесская Жизнь» предлагает читателям посмотреть, какими увидел людей в украинской национальной одежде фотокорреспондент издания.
Ранее “Одесская Жизнь” опубликовала полную программу “Вышиванкового фестиваля”.
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