Мэрия дистанцировалась, а Пассаж ждут перемены: что произошло в Одессе 11 марта

В четверг, 11 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинное зонирование регионов до коронавирусу.

Сотрудники мэрии Одессы в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу с 12 марта переходят на дистанционный формат работы.

В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз «Волго-балт 179», на борту которого была команда из 13-ти человек.

В Одессе на месте горевшего экономического колледжа, что на Троицкой, 25, планируют построить новое помещение. Сюда перевезут Государственный архив Одесской области и городские архивы Измаила и Одессы.

Одесский Пассаж – в ожидании перемен. Ему хотят вернуть утраченную после пожара 1901 года башню, а также усилить армопоясом в пределах внутридворового флигеля.

У Военной академии в Одессе появилась новая эмблема. Ее утвердил Генеральный штаб Украины.