Новости Одессы и Одесской области

В Черном море затонул сухогруз с украинскими моряками: есть жертвы

В Черном море затонул сухогруз с украинскими моряками: есть жертвы

В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Волго-балт 179″, на борту которого была команда из 13 человек. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

О кораблекрушении сообщает румынская компания Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции.

По данным этой компании спасли десятерых человек, одного ищут, а вот двое моряков – погибли.

Украинская Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщает об 11-ти спасенных моряках и двоих погибших.

По данным сервиса Marinetrafic, сухогруз (под флагом Коморских островов) совершал рейс из Ростова-на-Дону (Россия) в Констанцу (Румыния). Судно затонуло в 70 морских милях от Констанцы.

Ранее в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли трое украинцев и один россиянин.

Читайте также: Крушение сухогруза Arvin: в сети появилось видео момента катастрофы 

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить