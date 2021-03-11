В Черном море затонул сухогруз с украинскими моряками: есть жертвы

В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Волго-балт 179″, на борту которого была команда из 13 человек.
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О кораблекрушении сообщает румынская компания Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции.
По данным этой компании спасли десятерых человек, одного ищут, а вот двое моряков – погибли.
Украинская Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщает об 11-ти спасенных моряках и двоих погибших.
По данным сервиса Marinetrafic, сухогруз (под флагом Коморских островов) совершал рейс из Ростова-на-Дону (Россия) в Констанцу (Румыния). Судно затонуло в 70 морских милях от Констанцы.
Ранее в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли трое украинцев и один россиянин.
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