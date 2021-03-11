Одесская Военная академия будет с новой эмблемой (фото)

У Военной академии в Одессе появилась новая эмблема. Ее утвердил Генеральный штаб Украины.

Новая эмблема Военной академии (на заглавном фото) также как и ранее, создана на основе так называемого “испанского щита” (четырехугольного, с закругленным основанием), пишет “Думская“.

В центре щита разместили перекрещенные серебряные меч и факел. Они символизируют соответственно армию и просвещение. Также на эмблеме есть щиток в виде малого герба Одессы. Поля же окрашены в цвета факультетов академии — десантно-штурмовых войск (марун), материально-технического обеспечения, ракетно-артиллерийского вооружения (синий) и сил специальных операций (серый).

Соответствующие шевроны будут и на рукавах форменной одежды курсантов Военной академии.

Ранее эмблема академии была такой:

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