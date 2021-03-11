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Одесская мэрия уходит на дистанционку: куда обращаться горожанам

Одесская мэрия уходит на дистанционку: куда обращаться горожанам

Сотрудники мэрии Одессы в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу с 12 марта переходят на дистанционный формат работы. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Действовать этот режим будет до особого рапоряжения городского головы, сообщает пресс-служба мэрии Одессы. Мероприятия, которые запланированы после начиная с 12 марта, перенесут, отменят или переведут в онлайн-формат.

Приостановят и личный граждан.

Но горожане могут писать на электронную почту:

  • для обращений: obr4@omr.gov.ua;
  • для запросов: obr8@omr.gov.ua.

Также в особом режиме с 12 марта будут работать Департамент предоставления административных услуг, Департамент труда и социальной политики мэрии.

Что касается коммунальных предприятий, то им также рекомендовали, по возможности, перевести сотрудников на удаленку.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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