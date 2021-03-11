Башня и «чердачная мансарда»: одесский Пассаж ожидают перемены (фото)

Одесский Пассаж – в ожидании перемен. Его будущее обсуждалось в ходе заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области. Оценку эскизного проекта провел архитектор-реставратор Анатолий Изотов.

Пассажу вернут утраченную после пожара в октябре 1901 года башню и усилят армопоясом в пределах внутридворового флигеля, что позволит в будущем использовать его чердачное помещение. Но дело далеко не только в этом.

Пассаж с башней? Анатолий Изотов предоставил «Одесской жизни» старинную открытку. Это наш Пассаж еще до пожара, и башня на нем отлично смотрится.

А что же за мансарда? Помнится, нам уже представляли «странный проект Пассажного мансардного преображения».

– Сразу хочу подчеркнуть: речь не идет о некой надстройке над Пассажем в виде мансарды! Речь идет о снятии распора стен стропильной системой путем установки армопояса. В будущем это, конечно, может привести к возможности использования чердачного пространства. Но это станет возможным лишь тогда, когда будет проведена целостная реставрация, в рамках которой будут усилены фундаменты и несущие конструкции Пассажа, – подчеркивает архитектор-реставратор.

Если обобщить – то все это возможно лишь после комплексной реставрации нашего исторического наследия на Дерибасовской углу Преображенской.

– На сегодняшний день здание Пассажа имеет большие проблемы и с несущими конструкциями, и с коммуникациями. Происходит его «усадка», отметки грунтовых вод практически приближены к самому фундаменту «Пассажа». Поэтому необходим перенос нагрузок здания, стабилизация его конструкций. Сейчас самое главное – сохранить сам Пассаж, – поясняет Анатолий Изотов.

Чердак, о котором идет речь, расположен во внутренних дворовых трехэтажных флигелях.

Глава компании «Экострой» Владимир Суханов в ходе заседания Консультативного совета также подтвердил: Пассаж нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Он также добавил, что сейчас в Пассаже завершено усиление фундамента, разрабатывается проект на проведение противоаварийных работ.

На восстановление здания уйдет не менее двух лет. И да, проект целостной реставрации (когда он будет готов) будет также вынесен на обсуждение членов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области. Скорее всего, это будет в октябре текущего года.

Читайте также: Одесский Пассаж: богатейшая история и множество легенд.

Пассаж сегодня – фото автора, фото старого Пассажа представлено Анатолием Изотовым