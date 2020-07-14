Мэр Одессы нырнул к затонувшему на пляже танкеру Delfi – видео

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе со специалистами-водолазами погрузился под воду к затонувшему на пляже «Дельфин» танкеру Delfi.

Видео с подводными съемками опубликовано на ютуб-канале мэрии Одессы.

В ролике звучит информация что танкер с пляжа уберут до 10 августа.

Ранее Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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