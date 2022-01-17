Минирование по-одесски: взрывчатку искали в лицее №53

Сегодня утром, 17 января 2022 года, в Одессе снова активизировались неизвестные «минеры»: на этот раз от них досталось лицею №53 в Малиновском районе города.
Как сообщает областное управление Нацполиции, сегодня правоохранители получили сообщение об угрозе взрыва в лицее по улице Генерала Петрова, 34. На место тут же направились следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Позже в полиции сообщили, что лицей и близлежащую территорию проверили, но никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли.
Так что минирование учебного заведения оказалось чьей-то очередной «шуткой».
Напомним, в начале этого года Одессу накрыла очередная волна ложных минирований. Так, 12 января «заминировали» елку на Дерибасовской и одесские торговые центры. А вечером 11 января в очередной раз «минировали» аэропорт.
А перед новым годом угрожали взорвать Воронцовскую колоннаду и памятник Дюку.
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Фото иллюстративное, пресс-службы Нацполиции Украины
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