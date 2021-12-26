Меморандум о самокатах и сырно-шоколадный двор: главные новости Одессы за 23 декабря

Рождественская суббота, 25 декабря 2021 года, запомнилась “Одесской жизни” такими событиями в Одессе и Одесской области.
Исполнительный комитет Одесского горсовета подписал Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг прокатов электросамокатов.
Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки. Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли накануне двое подростков в заброшенном доме на улице Сортировочной.
В старом одесском дворе в Воронцовском переулке собрались мастера крафтовой (фермерской) продукции. Они представили деликатесный эксклюзив – сыр, мед и продукты пчеловодства, шоколад, настойки и даже устрицы.
А еще мы узнали, чем отличается немецкий штолен от итальянского панеттоне, подготовили афишу новогодних мероприятий для всей семьи на новогодние праздники и выяснили, как встретить Новый 2022-й год, чтобы угодить Голубому (водяному) Тигру.
Всем хороших выходных!
Фото Марии Котовой