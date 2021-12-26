Новости Одессы и Одесской области

Меморандум о самокатах и сырно-шоколадный двор: главные новости Одессы за 23 декабря

Меморандум о самокатах и сырно-шоколадный двор: главные новости Одессы за 23 декабря

Рождественская суббота, 25 декабря 2021 года, запомнилась “Одесской жизни” такими событиями в Одессе и Одесской области.

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Исполнительный комитет Одесского горсовета подписал Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг прокатов электросамокатов.

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки. Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли накануне двое подростков в заброшенном доме на улице Сортировочной.

В старом одесском дворе в Воронцовском переулке собрались мастера крафтовой (фермерской) продукции. Они представили деликатесный эксклюзив – сыр, мед и продукты пчеловодства, шоколад, настойки и даже устрицы.

А еще мы узнали, чем отличается немецкий штолен от итальянского панеттоне, подготовили афишу новогодних мероприятий для всей семьи на новогодние праздники и выяснили, как встретить Новый 2022-й год, чтобы угодить Голубому (водяному) Тигру.

Всем хороших выходных!

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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