В Одессе подростки нашли труп младенца в пакете (фото)

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки. Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли накануне двое подростков в заброшенном доме на улице Сортировочной.
Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых тело ребенка оказалось на улице, и устанавливают личности его родителей.
Предварительно сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (убийство матерью своего новорожденного) Уголовного кодекса Украины с примечанием «преднамеренное убийство».
Труп ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти малышки.
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Фото ТСН и пресс-службы ГУНП в Одесской области