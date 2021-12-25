В Одессе подростки нашли труп младенца в пакете (фото)

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки. Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли накануне двое подростков в заброшенном доме на улице Сортировочной.

Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых тело ребенка оказалось на улице, и устанавливают личности его родителей.

Предварительно сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (убийство матерью своего новорожденного) Уголовного кодекса Украины с примечанием «преднамеренное убийство».

Труп ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти малышки.

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Фото ТСН и пресс-службы ГУНП в Одесской области