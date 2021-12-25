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Новый год и Рождество в Одессе: точная подробная афиша – куда пойти на праздники

Новый год и Рождество в Одессе: точная подробная афиша – куда пойти на праздники

Мы подготовили афишу новогодних мероприятий для всей семьи. В праздничные дни дети, а также их родители, бабушки и дедушки попадут в мир сказок и любимых концертов.

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До Нового года остались считаные дни. Кто-то готовится встретить 2022-й масштабной вечеринкой, а кто-то — в уютной атмосфере среди близких. 

КОНЦЕРТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ И ЛАКОМСТВА: новый год на главных улицах города

думская НГ

Фото: Думская

В этом году мэрия готовит для одесситов особенный новогодний сюрприз. На Думской площади уже установили лабиринт-океанариум со светящимся осьминогом и главную елку города. Также у памятника Дюку разместили двухэтажную карусель, а в Стамбульском парке — светодиодные фигуры и символы наступающего года. До 16 января на Приморском бульваре работает «Городок лакомств», где можно попробовать разные угощения. А до 8 января на Дерибасовской можно будет посетить «Резиденцию добра».

Также в новогодней программе:

  • 28-29 декабря в 12.00 — праздник «Новогодняя елка в зоопарке» (улица Новощепной ряд, 25).
  • 29 декабря, 3 и 4 января в 11.00 и 15.00 — новогоднее представление «Сказочное путешествие по городам ЮНЕСКО» в Одесском духовом музыкальном театре имени А. Салика (улица Приморская, 59).
  • 30 декабря — концерт на открытых площадках у городской клинической инфекционной больницы (улица Пастера, 5/7) и городской больницы №5 (Лидерсовский бульввр, 11/2).
  • 30 декабря, 5 и 6 января — праздничная ярмарка «Волшебное Рождество» (проспект Академика Глушко, 2а).
  • 31 декабря в 22.00 — празднование Нового года на Думской площади.
  • С 4 до 14 января — новогодняя выставка детских рисунков «Праздничный перезвон» (улица Генерала Петрова, 22).
  • В Рождество, 7 января, на Старосенной площади одесситы смогут полюбоваться парадомрождественских трамваев. А 8 января запланирована концертно-развлекательная программа «Новый год, как добрый волшебник. Величие Рождества» в парке Горького (улица Космонавтов, 17в).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША: от новогоднего фламенко до рождественской симфонии

Музкомедия

гуд найт жидков

  • 25 декабря в 19.00 — новогодний концерт известного комика Валерия Жидкова «Гуднайтшоу».
    Билеты — от 300 гривен.
  • 26 декабря в 19.00 — танцевальное шоу To the rhythm of flamenco. Одесситам и гостям города покажут историю любви с блистательной хореографией и световым шоу.
    Билеты — от 180 гривен.
  • 2 января в 19.30 — балет «Щелкунчик» с участием примы-балерины Екатерины Кухар.
    Билеты — от 190 гривен.

Оперный театр

  • 27 декабря в 19.30 — рождественско-новогодний концерт симфонического оркестра Lords of the Sound — Grand Christmas.
    Билеты — от 240 гривен.
  • 29 декабря, 4, 6, 9, 16 января — красочное и грандиозное шоу «Новогодняя Одиссея».
    Билеты — от 70 гривен.
  • 2 января в 18.30 — концерт «Музыка любви». В программе — мелодии Моцарта, Россини, Пуччини и Прокофьева.
    Билеты — от 100 гривен.

Театр на чайной

  • 25 декабря в 16.00 и 19.00 «Рождественский концерт» оркестра Hardy. Тридцать музыкантов исполнят известные рождественские песни.
    Билеты — от 130 гривен.

Кирха

  • 25 декабря в 10.00 — рождественское богослужение в здании лютеранской церкви Святого Павла.
    Вход свободный.

Музей-фотостудия «Парадная Буковецкаго»

  • 26 декабря в 18.00 — концерт «Волшебство музыки» от группы Argento music на Княжеской, 27.
    Билеты — 200 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как можно отметить Новый год в разных городах Украины.

НОВЫЙ ГОД С ДЕТЬМИ: идем в театр, музей и цирк

Оперный театр

щелкунчик

  • 26, 30 декабря и 2, 8, 15 января в 12.00 — знаменитый балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.
    Билет — от 70 гривен.

Театр кукол

  • 25-27, 30, 31 декабря и 2, 3 января в 11.00 и 13.00 — программа «Новый год в подводном царстве». Детишек ожидает встреча с любимыми героями, песни, танцы, игры, сюрпризы и, конечно же, чудеса.
    Билет — от 200 гривен.

Дом клоунов

фикси-шоу

  • 4 и 5 января в 11.00 и 13.00 — семейная комедия для малышей и взрослых «Фикси-шоу «Дед Мороз существует!».
    Билеты — от 120 гривен.
  • С 27 по 30 декабря в 12.00 — самое смешное новогоднее шоу «И смех и снег». Будут конкурсы, игры, фокусы клоунада и многое другое.
    Билеты — от 100 гривен.
  • 2 и 3 января в 12.00 — познавательное новогоднее шоу «Космическое У-та-та», которое отправит детей и взрослых в космос на новогоднюю дискотеку.
    Билеты — от 100 гривен.

Русский театр

  • С 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января в 11.00 и 14.00 — представление «Сокровища Деда Мороза».
    Билеты — от 100 гривен.

Музкомедия

холодное сердце

  • 31 декабря в 11.00 и 14.00 — долгожданная премьера «Холодное сердце 2». Сестры Хельга, Эльза и Анна и их верные друзья продолжают путешествие по сказочной стране.
    Билеты — от 150 гривен.
  • 3 января в 11.00 — мультимедийный новогодний спектакль «Мультиелка. Школа волшебников». Действие происходит на огромном экране, рядом с которым оживают герои праздника.
    Билеты — от 120 гривен.

Театр юного зрителя

зимняя сказка ТЮЗ

  • 26-30 декабря, 4-6, 8-9 января в 12.00 — интерактивная «Зимняя сказка», где нужно помочь Санта-Клаусу и другим сказочным героям, заблудившимся в волшебном лесу.
    Билеты — от 100 гривен.

«Новогодние приключения» в цирке

  • 26-27 декабря и 1-3, 5-6 января Одесский цирк приглашает детей и взрослых на зимнюю праздничную программу «Новогодние приключения». В программе — выступление жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов, домашних питомцев и остроумных клоунов.
    Начало в 13.00 и 16.00.
    Билеты — от 150 гривен.

Сумасшедший Новый год с семейкой Адамсов

семейка адамсов

  • С 24 по 30 декабря, 2, 8-9 января в Музее интересной науки вместе со знаменитой семейкой Адамсов детяи и взрослым устроят настоящие квесты и химическое шоу, эксперименты и многое другое.
    Билеты для детей — 300 гривен, для взрослых — 100 гривен.
    Время уточняйте.

Новогодний квест с Гринчем

  • 25, 26, 30, 31 декабря и 2, 8, 9 января Одесский художественный музей приглашает детей на новогодний квест. Во время его прохождения участники познакомятся с работами в экспозиции музея, узнают больше о современном искусстве, а также посетят второй этаж Одесского художественного музея и грот.
    Начало в 11.30 и 13.30.
    Билеты — 250 гривен.

Также в новогодней программе…

До 27 декабря во дворе кирхи открыта ярмарка в немецких традициях Weihnachtmarkt. Здесь можно попробовать рождественские угощения: глинтвейн, штоллены, колбаски на гриле, крафтовые сыры и разнообразную выпечку. А также приобрести украшения и изделия ручной работы.
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Вход на ярмарку свободный.

25 декабря в 9.30 в парке Шевченко стартует новогодний костюмированный забег на пять километров Santa Run.
В забег отправятся спортивные Санта-Клаусы. Участвовать в нем могут все желающие. Место встречи — у памятника Тарасу Шевченко.

25 декабря в 16.00 Украинское общество глухих в Одессе приглашает на мероприятие «Новогодняя ночь 2022» (улица Кузнечная, 48). В программе концерт, игры, подарки и лотерея. Детали по телефону (066) 849-18-80.
Благотворительный взнос — 100 гривен.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит Новый год: во что обойдутся праздничные «Оливье» и «Сельдь под шубой»?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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