Одесский исполком подписал меморандум с операторами электросамокатов – что это значит? (видео)

Как сообщает пресс-служба мэрии города, цель данного соглашения – совместными усилиями сформировать культуру безопасного использования электросамокатов и других индивидуальных электрических средств передвижения в Одессе.

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Какие правила должны соблюдать одесские операторы самокатов

Таким образом, подписавшие меморандум операторы электросамокатов обязуются:

выполнять решения исполкома об организации схемы зонирования режимов эксплуатации и схемы мест расположения электросамокатов;

информировать клиентов проката самокатов об установленных ограничениях, а также о недопустимости перемещения на самокатах более двух человек и людей в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения;

бесплатно распространять светоотражающие элементы (браслеты, светоотражатели и пр.);

обеспечить хранение самокатов исключительно в определенных для этого местах;

обеспечить техническую исправность электросамокатов;

до завершения карантина ежедневно дезинфицировать самокаты.

Напомним, 25 ноября 2021 года исполком горсовета Одессы утвердил схему зонирования мест расположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения.

Всего в Одессе выделено 129 локаций для парковки самокатов. Больше всего парковок предусмотрено в Приморском районе – 116, в Киевском районе таковых 11, а в Малиновском – всего 2. При этом на каждой локации можно оставлять не более 5 самокатов.

Стоит отметить, что Суворовский район в официальном списке отсутствует. Также не обозначены парковки самокатов в районах Слободки и Молдаванки. А движение самокатов по Трассе здоровья и вовсе запретили.

Данная схема вступила в силу после подписания Меморандума с операторами электросамокатов.