В старом одесском дворе угощают сырами, шоколадом и волшебными настойками (фото)

Времена не ярмарочные, «кучковаться» опасно, а праздника так хочется! Особенно когда выходной, да еще когда стартовали любимые зимние праздники, а погода после вчерашнего снегопада решила по-весеннему порадовать одесситов.

Старый одесский двор в Воронцовском переулке словно решил напомнить о давних городских традициях: собраться по-соседски и угоститься чем-нибудь вкусненьким.

В старом одесском дворе – празднично и вкусно-ароматно

Людей совсем немного, да и ярмаркой происходящее не назовешь, это такой добрососедский мини-праздник, где собрались мастера крафтовой (фермерской) продукции.

Сыр, мед и продукты пчеловодства, шоколад, настойки и даже устрицы…. И еще что-то вкусненькое, что можно и попробовать, а если очень-очень понравится, так и прикупить к новогоднему столу. Главное: все представленное вы в магазине не купите, это деликатесный эксклюзив.

Все действо начинается сразу же, как только зайдешь в этот старый дворик, где открыты ворота и рады каждому входящему.

Дмитрий Турченяк из Винницкой области представляет свою продукцию. Все это приготовлено из меда (да и сам мед, и крем-мед, и с добавками ягод!) и продуктов пчеловодства (апипродукция).

Дмитрий предлагает дегустировать все вкусности, рассказывает о продукции так, что слюнки сами собой текут. Перга, гомогенат, забрус, гранола… Боже мой, как же расширился мой словарный запас, не говоря уже о знаниях об апипродукции!

А эти сыры!.. Так и манят. Их разрезают, угощают. Мастера стараются рассказать о них побольше. Еще бы, это же тоже – крафтовая продукция, настоящий эксклюзив!

А дальше – «домашний» шоколад, пробуй, сколько хочешь. Вам нравится горьковатый? Или предпочитаете более «мягкий»? Пожалуйста!

Знакомьтесь: «Бестиарий» по-одесски

А вот и столик с волшебными настойками. Почему волшебными? Одесситка Татьяна Горшкова, которая их представляет, рассказывает, что все они объединены общим понятием – «Бестиарий».

У меня снова вопрос в глазах, Татьяна поясняет, что Бестиарий – это средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями. Кстати, там рассказывалось и о мифических существах – русалках, драконах и так далее.

Вот и каждая представленная настойка носит волшебное название – «Русалка», например. Хочешь – просто пробуй, пришлась по вкусу – приобретай бутылочку с настойкой из коллекции одесского «Бестиария»…

А еще здесь как-то по-особому уютно, здесь все улыбаются и встречают так, словно только вас и ждали в этом старом одесском дворе в историческом Воронцовском переулке.

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