Одесса “краснозонная”: после недавних проверок маршрутки снова набиты “под завязку” (видео)

Несмотря на то, что накануне одесские полицейские “трясли” водителей маршруток за нарушение правил “красной зоны” карантина и перевозку стоячих пассажиров, уже сегодня, в субботу, 23 октября, многие маршрутчики пренебрегли ограничениями, и общественный транспорт снова забит что называется “под завязку”.
Одесситы не осуждают нарушителей карантина
Сегодня соцсети облетело видео, снятое неизвестным очевидцем. На нем представлено, что все желающие уехать еле-еле поместились в маршрутку №145. Естественно, ни о соблюдении дистанции, ни о масочном режиме здесь и речи не шло.
При этом, как отмечают одесситы, стоячих пассажиров перевозят и в городских трамваях и троллейбусах.
Показательно, что подавляющее большинство горожан осудили… но вовсе не нарушителей правил карантина. “Стукачом”, “доносчиком” и “крысой” (и это еще самые цензурные выражения) пользователи Телеграм-каналов назвали автора видео. А некоторые даже выразили опасения, что после обнародования “компромата” даже при входе в городской общественный транспорт начнут требовать ковид-сертификат, и лучше от этого никому не станет, так как многие не вакцинироваться пойдут, а попросту купят себе сертификат, чтобы иметь возможность добираться на работу.
“Ну людям же надо на работу ехать”,
– оправдали одесситы людей, пренебрегающих правилами.
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Напомним, в пятницу, 22 октября, в Одессе полицейские начали проверку маршруток, чтобы удостовериться, что водители и пассажиры придерживаются правил “красной зоны” карантина.
На нарушителей составляли протоколы. По данным правоохранителей, по состоянию на 22 октября, в Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований.
Напомним, что с 18 октября в Одессе действуют карантинные ограничения “красной зоны”.
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Фото: скриншот с видео, видео: Анна Веретенникова