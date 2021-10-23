Одесса “краснозонная”: после недавних проверок маршрутки снова набиты “под завязку” (видео)

Несмотря на то, что накануне одесские полицейские “трясли” водителей маршруток за нарушение правил “красной зоны” карантина и перевозку стоячих пассажиров, уже сегодня, в субботу, 23 октября, многие маршрутчики пренебрегли ограничениями, и общественный транспорт снова забит что называется “под завязку”.

Одесситы не осуждают нарушителей карантина

Сегодня соцсети облетело видео, снятое неизвестным очевидцем. На нем представлено, что все желающие уехать еле-еле поместились в маршрутку №145. Естественно, ни о соблюдении дистанции, ни о масочном режиме здесь и речи не шло.

При этом, как отмечают одесситы, стоячих пассажиров перевозят и в городских трамваях и троллейбусах.

Показательно, что подавляющее большинство горожан осудили… но вовсе не нарушителей правил карантина. “Стукачом”, “доносчиком” и “крысой” (и это еще самые цензурные выражения) пользователи Телеграм-каналов назвали автора видео. А некоторые даже выразили опасения, что после обнародования “компромата” даже при входе в городской общественный транспорт начнут требовать ковид-сертификат, и лучше от этого никому не станет, так как многие не вакцинироваться пойдут, а попросту купят себе сертификат, чтобы иметь возможность добираться на работу.

“Ну людям же надо на работу ехать”,

– оправдали одесситы людей, пренебрегающих правилами.

Напомним, в пятницу, 22 октября, в Одессе полицейские начали проверку маршруток, чтобы удостовериться, что водители и пассажиры придерживаются правил “красной зоны” карантина.

На нарушителей составляли протоколы. По данным правоохранителей, по состоянию на 22 октября, в Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований.

Напомним, что с 18 октября в Одессе действуют карантинные ограничения “красной зоны”.

“Одесская жизнь” об одесских маршрутках:

Фото: скриншот с видео, видео: Анна Веретенникова