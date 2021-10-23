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Одесситов приглашают присоединиться к акции «1000 белых акаций» (видео)

Одесситов приглашают присоединиться к акции «1000 белых акаций» (видео)

Сегодня, 23 октября, в Одессе стартует акция по высадке тысячи саженцев белой акации в разных районах города.
Как сообщают в одесской мэрии, акция продлится месяц.

Где в Одессе будут высаживать акации 23 и 24 октября

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Так, сегодня и завтра, 23 и 24 октября 2021 года, планируется высадить 100 саженцев крупномеров по следующим адресам:

  • улица Екатерининская возле рынка «Привоз»;
  • Алексеевский сквер;
  • улица Софиевская-угол спуска Маринеско;
  • защитная полоса автомагистрали «Север-Юг» – от улицы Балковской в сторону улицы Спартаковской.

Начало работ – в 11:00.

Высаживать будут деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров.

Также смотрите наш весенний фоторепортаж о цветущих акациях в Одессе.

Одесситов приглашают присоединиться к акции

«В течение месяца мы планируем высадить более тысячи деревьев, которые являются безусловным символом Одессы. Именно акации были одними из тех деревьев, которые были массово высажены в нашем городе с момента его основания»,

– говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось ранее, этой осенью в Одессе планируют высадить 1000 деревьев акации. Садить деревья будут в специально подготовленных местах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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