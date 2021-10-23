Одесситов приглашают присоединиться к акции «1000 белых акаций» (видео)

Сегодня, 23 октября, в Одессе стартует акция по высадке тысячи саженцев белой акации в разных районах города.
Как сообщают в одесской мэрии, акция продлится месяц.
Где в Одессе будут высаживать акации 23 и 24 октября
Так, сегодня и завтра, 23 и 24 октября 2021 года, планируется высадить 100 саженцев крупномеров по следующим адресам:
- улица Екатерининская возле рынка «Привоз»;
- Алексеевский сквер;
- улица Софиевская-угол спуска Маринеско;
- защитная полоса автомагистрали «Север-Юг» – от улицы Балковской в сторону улицы Спартаковской.
Начало работ – в 11:00.
Высаживать будут деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров.
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Одесситов приглашают присоединиться к акции
«В течение месяца мы планируем высадить более тысячи деревьев, которые являются безусловным символом Одессы. Именно акации были одними из тех деревьев, которые были массово высажены в нашем городе с момента его основания»,
– говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщалось ранее, этой осенью в Одессе планируют высадить 1000 деревьев акации. Садить деревья будут в специально подготовленных местах.
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