В Одессе выпустили «Родительский справочник»: в нем все о поборах в школах

Издание содержит тщательно отобранную информацию о финансировании учебных заведений, правовые аспекты помощи и конкретные ссылки на то, как действовать в случае нарушений.
О выходе справочника сообщила руководитель городского департамента Образования и науки Елена Буйневич.
Идея выпустить такаю брошюру возникла в процесс обсуждения в facebook темы финансовой помощи родителей школам и садикам.
Вниманию родителей и учителей. Недавно в комментариях договорились об упорядочении информации о благотворительной помощи. Администрации школ и садиков на последнем совещании на прошлой неделе получили Первый выпуск Родительского справочника,
— написала чиновник
Формат справочника: вопрос-ответ.
Елена Буйневич привела несколько примеров:
— Должны ли родители сдавать деньги на школьные праздники, поздравления детей или педагогов, устройство «сладких столов» и развлечений?
- Проведение различных мероприятий, не связанных с процессом, на уроках категорически запрещено.
- Запрещено устройства «сладких столов» и других мероприятий с употреблением пищи детьми (за исключением организованного школьного питания).
- Категорически запрещено сбор средств для поздравления с праздниками работников учебных заведений.
- Подчеркиваем, что ни один ребенок не может быть объектом дискриминации из-за отказа родителей участвовать в организации мероприятий.
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— Могут меня заставить участвовать в благотворительных взносах?
✅ Нет, принуждения, любое давление на родителей за нежелание участвовать в предоставлении благотворительной помощи, строго запрещены. Согласно приказу Департамента образования и науки Одесского городского совета от 05.04.2021 года No 89 запрещено:
- сбор так называемых «вступительных взносов» при устройстве ребенка в школу, садик;
- сбор средств и других материальных ценностей работниками заведения.
Руководителей учебных заведений обязаны безотлагательно реагировать на попытки оказания давления на родителей и детей о предоставлении материальной помощи, не допускать дискриминации по имущественному признаку, обеспечивать прозрачную отчетность по использованию благотворительной помощи.
— Что делать, если на меня оказывается давление из-за отсутствия желания участвовать в финансовых вкладам?
✅ В случае, если родители принуждаются к внесению определенных финансов, вы можете обращаться:
- к директору учебного заведения;
- в Департамент образования и науки Одесского городского совета (тел: (048) 725-35-93);
- в правоохранительные органы.
До конца следующей недели справочник разошлют в родительские чаты.
Елена Буйневич отметила, что над справочником совместно работали сам департамент и Общественный совет при нем.
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