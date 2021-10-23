В Одессе выпустили «Родительский справочник»: в нем все о поборах в школах

Издание содержит тщательно отобранную информацию о финансировании учебных заведений, правовые аспекты помощи и конкретные ссылки на то, как действовать в случае нарушений.

О выходе справочника сообщила руководитель городского департамента Образования и науки Елена Буйневич.

Идея выпустить такаю брошюру возникла в процесс обсуждения в facebook темы финансовой помощи родителей школам и садикам.

Вниманию родителей и учителей. Недавно в комментариях договорились об упорядочении информации о благотворительной помощи. Администрации школ и садиков на последнем совещании на прошлой неделе получили Первый выпуск Родительского справочника,

— написала чиновник

Формат справочника: вопрос-ответ.

Елена Буйневич привела несколько примеров:

— Должны ли родители сдавать деньги на школьные праздники, поздравления детей или педагогов, устройство «сладких столов» и развлечений?

Проведение различных мероприятий, не связанных с процессом, на уроках категорически запрещено.

Запрещено устройства «сладких столов» и других мероприятий с употреблением пищи детьми (за исключением организованного школьного питания).

Категорически запрещено сбор средств для поздравления с праздниками работников учебных заведений.

Подчеркиваем, что ни один ребенок не может быть объектом дискриминации из-за отказа родителей участвовать в организации мероприятий.

— Могут меня заставить участвовать в благотворительных взносах?

✅ Нет, принуждения, любое давление на родителей за нежелание участвовать в предоставлении благотворительной помощи, строго запрещены. Согласно приказу Департамента образования и науки Одесского городского совета от 05.04.2021 года No 89 запрещено:

сбор так называемых «вступительных взносов» при устройстве ребенка в школу, садик;

сбор средств и других материальных ценностей работниками заведения.

Руководителей учебных заведений обязаны безотлагательно реагировать на попытки оказания давления на родителей и детей о предоставлении материальной помощи, не допускать дискриминации по имущественному признаку, обеспечивать прозрачную отчетность по использованию благотворительной помощи.

— Что делать, если на меня оказывается давление из-за отсутствия желания участвовать в финансовых вкладам?

✅ В случае, если родители принуждаются к внесению определенных финансов, вы можете обращаться:

к директору учебного заведения;

в Департамент образования и науки Одесского городского совета (тел: (048) 725-35-93);

в правоохранительные органы.

До конца следующей недели справочник разошлют в родительские чаты.

Елена Буйневич отметила, что над справочником совместно работали сам департамент и Общественный совет при нем.

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