Печи одесского крематория дымят без остановки: смертность от ковида высокая

Перед крематорием на Таировском кладбище в Одессе очередь из катафалков. Из-за вспышки коронавируса нагрузка возросла в 10 раз.
Если раньше в день предприятие проводило три-четыре кремации, то сейчас до сорока. Тела умерших от COVID-19 везут не только из Одессы, но и из области, и даже из соседних областей.
Прощания с умершими от коронавируса идут одно за другим
Чтобы сократить очереди, церемония прощаний сокращены до минимума: проходят на улице и длятся 20 минут. Потом гроб с телом покойного отправляют в печь, а в это время во дворе крематория уже проходит церемония прощания с другим усопшим.
Раньше родственники и близкие могли выбрать время церемонии, теперь же все расписано по минутам. Весной прошлого года, по словам заведующего крематорием Владимира Букача, положение было таким же сложным.
При этом люди, работающие в крематории и сотрудники похоронных организаций работают в специальной защитной униформе, чтобы не заразиться коронавирусом.
На данный момент самый действенный способ предупреждения коронавируса и снижения тяжести его последствий – это прививка от ковид.
В Одессе прививку от коронавируса можно сделать бесплатно в любой день в одном из шести центров вакцинации.
В тоже время лечение коронавируса сейчас осложнено большим количеством заболевших из числа тех, кто не вакцинировался.
Это приводит к тому, что для таких больных не хватает мест в больницах, особенно в реанимациях. Также есть опасность, что всем больным не хватит кислородных концентраторов – устройст, без которых жизни многих больных не спасти.
Источник: УСИ
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