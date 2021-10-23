Новости Одессы и Одесской области

В “Окно жизни” на Черемушках в Одессе подбросили новорожденную девочку

В “Окно жизни” на Черемушках в Одессе подбросили новорожденную девочку

Вечером пятницы, 22 октября, в “Окне жизни” одесского роддома №7 на улице Космонавтов оставили младенца.

У родителей оставленной в “Окне жизни” девочки есть время одуматься

Подписаться

Как рассказали в роддоме, найденная в “Окне жизни” девочка была опрятной и укутана в теплую одежду. При осмотре ребенка врачи нашли записку. В ней говорилось, что девочку зовут Виктория, она родилась 6 октября 2021 года.

Осмотревшие младенца медики пришли к выводу, что девочка здоровая и доношенная, ее состояние оценили как удовлетворительное.

Согласно регламенту Закона Украины, на место вызвали правоохранителей, которые составили соответствующий акт, после чего Викторию отвезли во 2-ю больницу имени Резникова, где ониа пробудет семь дней и пройдет полное обследование, а затем ее переведут в Дом малютки. И если родители малышки не передумают и не захотят вернуться за ней, то через два месяца девочку смогут удочерить.

Стоит отметить, что с начала этого года это первый случай, когда в “Окне жизни” оставили ребенка.

Читайте также: Скандал в одесском роддоме: кто виноват в смерти младенца? (видео)

“Окна жизни” в Одессе

Социальный проект “Окно жизни” работает в Одессе с 2012 года. Его основной задачей является защита прав новорожденных детей.

Первые боксы, где можно оставить новорожденного в безопасных для него условиях, причем совершенно анонимно и не опасаясь уголовной ответственности, были открыты в Одессе в 2012 году при роддоме №7 и при детской городской больнице №3. После в городе появились еще несколько таких “окон”.

Благодаря “Окнам жизни” с начала их существования в Одессе были спасены шесть малышей – в настоящее время все они усыновлены и живут в хороших семьях.

Более подробно об одесских “Окнах жизни” читайте здесь:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить