В “Окно жизни” на Черемушках в Одессе подбросили новорожденную девочку

У родителей оставленной в “Окне жизни” девочки есть время одуматься

Как рассказали в роддоме, найденная в “Окне жизни” девочка была опрятной и укутана в теплую одежду. При осмотре ребенка врачи нашли записку. В ней говорилось, что девочку зовут Виктория, она родилась 6 октября 2021 года.

Осмотревшие младенца медики пришли к выводу, что девочка здоровая и доношенная, ее состояние оценили как удовлетворительное.

Согласно регламенту Закона Украины, на место вызвали правоохранителей, которые составили соответствующий акт, после чего Викторию отвезли во 2-ю больницу имени Резникова, где ониа пробудет семь дней и пройдет полное обследование, а затем ее переведут в Дом малютки. И если родители малышки не передумают и не захотят вернуться за ней, то через два месяца девочку смогут удочерить.

Стоит отметить, что с начала этого года это первый случай, когда в “Окне жизни” оставили ребенка.

“Окна жизни” в Одессе

Социальный проект “Окно жизни” работает в Одессе с 2012 года. Его основной задачей является защита прав новорожденных детей.

Первые боксы, где можно оставить новорожденного в безопасных для него условиях, причем совершенно анонимно и не опасаясь уголовной ответственности, были открыты в Одессе в 2012 году при роддоме №7 и при детской городской больнице №3. После в городе появились еще несколько таких “окон”.

Благодаря “Окнам жизни” с начала их существования в Одессе были спасены шесть малышей – в настоящее время все они усыновлены и живут в хороших семьях.

Более подробно об одесских “Окнах жизни” читайте здесь: