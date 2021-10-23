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Одесским школьникам хотят запретить пользоваться мобильниками – горсовет подготовит правила

Одесским школьникам хотят запретить пользоваться мобильниками – горсовет подготовит правила

Одесский городской совет разработает правила, запрещающие школьникам пользоваться мобильными телефонами во время занятий.
Данный вопрос был поднят на состоявшемся на днях заседании комиссии Одесского горсовета по вопросам образования.

Просто забирать телефоны у детей – не вариант

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По мнению некоторых депутатов горсовета, использование мобильных телефонов, причем даже не во время урока, сильно отвлекает как учащихся, так и учителей, и дальше так продолжаться не может, и поэтому необходимо придумать какие-то ограничения относительно использования данных гаджетов. В этой связи горсовету поручили разработать соответствующие ограничения.

При этом присутствовавшая на заседании глава городского департамента образования Елена Буйневич отметила, что просто забирать телефоны у детей – незаконно, так как они являются их личной собственностью. Единственное, что можно предпринять, это включить в правила внутреннего распорядка школ требование, чтобы перед началом уроков дети выключали телефоны или переводили их в беззвучный режим, а также прятали в рюкзаки или сумки.

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Запретить мобильные телефоны в школах собираются уже давно

Стоит отметить, что еще в 2011 году, несмотря на заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что электромагнитное излучение телефонов не угрожает здоровью людей, Специальная комиссия Совета Европы рекомендовала странам ЕС, а также всем другим странам, запретить в школах мобильные телефоны.

По мнению экспертов, что электромагнитное излучение может негативно повлиять на здоровье школьников.

Тогда же, помимо телефонов, специалисты советовали убрать из школ связь Wi-Fi, так как, по мнению членов комиссии, беспроводной интернет также пагубно сказывается на здоровье детей. В то время не исключалось, что использование мобильных телефонов во многих странах скоро запретят.

Вы также можете узнать, что думают одесситы о запрете мобильных телефонов в школах.

А в 2020 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий учителям и ученикам пользоваться мобильными телефонами и интернетом в школе. Однако позже его сняли с рассмотрения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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