Новости Одессы и Одесской области

Локдаун по-киевски и карантин по-одесски: главные события 5 апреля

Локдаун по-киевски и карантин по-одесски: главные события 5 апреля

В понедельник, 5 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве начали действовать правила нового локдауна. Мы узнали, что же изменилось в столице и что может грозить одесситам в случае введения аналогичных мер?

Но пока Одесса «карантинит» не по-киевски. Тем не менее, в городе из-за коронавируса и ОРВИ закрыты 43 группы в детских садах, а детсады №75 и №154 закрыты полностью.

Между тем, в Кабинете министров Украины назвали две области, которые могут перейти в «красную» зону карантина из-за коронавируса.

А департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации выступил с заявлением о том, что все вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, независимо от страны производства.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, департамент труда и социальной политики Одесского горсовета и его подразделения в разных районах города (Центры интегрированных социальных услуг) работают в специальном режиме.

И напоследок о хорошем: участникам боевых действий, в ходе которых Одессу освободили от немецких захватчиков в 1944 году, выплатят по 5 тысяч гривен из городского бюджета.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить