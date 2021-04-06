Локдаун по-киевски и карантин по-одесски: главные события 5 апреля

В понедельник, 5 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве начали действовать правила нового локдауна. Мы узнали, что же изменилось в столице и что может грозить одесситам в случае введения аналогичных мер?

Но пока Одесса «карантинит» не по-киевски. Тем не менее, в городе из-за коронавируса и ОРВИ закрыты 43 группы в детских садах, а детсады №75 и №154 закрыты полностью.

Между тем, в Кабинете министров Украины назвали две области, которые могут перейти в «красную» зону карантина из-за коронавируса.

А департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации выступил с заявлением о том, что все вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, независимо от страны производства.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, департамент труда и социальной политики Одесского горсовета и его подразделения в разных районах города (Центры интегрированных социальных услуг) работают в специальном режиме.

И напоследок о хорошем: участникам боевых действий, в ходе которых Одессу освободили от немецких захватчиков в 1944 году, выплатят по 5 тысяч гривен из городского бюджета.