Освободителям Одессы выплатят материальную помощь из городского бюджета

Участникам боевых действий, в ходе которых Одессу освободили от немецких захватчиков в 1944 году, выплатят по 5 тысяч гривен из городского бюджета.

Об этом на совещании в мэрии 5 апреля сообщила начальник городского департамента социальной политики Елена Китайская.

Она отметила, что в Одессе сейчас живут всего 4 человека из числа тех, которые освобождали город в 1944 году. Деньги выплатят к 10 апреля – годовщине освобождения города.

Читайте также рассказ фронтовика о жизни и смерти, море и стихах на войне