“Красную” зону карантина в Украине могут расширить

В Кабинете министров Украины назвали две области, которые могут перейти в “красную” зону карантина из-за коронавируса.

Это Харьковская и Хмельницкая области, заявил в эфире “Украина 24” министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Думаю, что наверняка Харьковская и Хмельницкая области (могут попасть в “красную” зону, – ред.). Там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией”, – сказал Немчинов.

В “красной” зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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