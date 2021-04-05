Как работают центры соцзащиты в Одессе: новый график

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета и его подразделения в разных районах города (Центры интегрированных социальных услуг) работают в специальном режиме.

На время карантина приостановлен личный прием граждан руководством Департамента. В то же время в Центрах интегрированных социальных услуг посетителей принимают, но только по предварительной записи. Прием центрах соцзащиты осуществляется с понедельника по пятницу — с 9.00 до 15.00, технический перерыв — с 12.00 до 12.30.

Если вы хотите получить консультацию или записаться на прием к специалисту, звоните по телефонам:

Приморский район (улица Маршала Говорова, 7): (048) 705-13-09;

(048) 705-13-09; Киевский район (улица Академика Королева, 9): (048) 705-41-75, 705-41-76;

(048) 705-41-75, 705-41-76; Малиновский район (улица Косовская, 2-д) : (048) 705-16-60, 705-16-68;

(048) 705-16-60, 705-16-68; Суворовский район (проспект Добровольского, 120-а): (048) 705-59-71.

При необходимости в ящиках для корреспонденции, которые размещены по указанным выше адресам, можно оставить письменное обращение. Можно отправить свое письмо и по почте. А если есть возможность – воспользоваться электронной почтой и выслать обращение по адресу: pisma@dpsp.omr.gov.ua.

Ранее мы рассказывали о том, куда обращаться и как оформить субсидии, льготы и другие соцпособия.

Если попал в трудную ситуацию!

Если во время карантина вы окажетесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно, позвонив на «горячую линию» соответствующей социальной службы.

Территориальный центр социального обслуживания:

Приморский район: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;

(048) 740-75-24, (048) 723-18-66; Суворовский район: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;

(048) 763-03-60, (048) 763-04-20; Киевский район: (048) 765-07-87;

(048) 765-07-87; Малиновский район: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78 (улица Богдана Хмельницкого, 62); (048) 705-47-00, (048) 705-47-01 (улица Пантелеймоновская, 101).

Гериатрический дом милосердия имени святого Пантелеймона:

(048) 700-46-37, (048) 799-81-98.

Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития:

(048) 737-51-71.

Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

улица Ицхака Рабина, 7: (048) 784-92-67.

Куда еще обращаться за помощью?

На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде на сайте Министерства соцполитики:

регистрация документов для назначения жилищной субсидии: mlsp.gov.ua;

адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом»: dopomoga.msp.gov.ua.

Ранее мы рассказывали о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные.