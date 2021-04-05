Новости Одессы и Одесской области

Как работают центры соцзащиты в Одессе: новый график

Как работают центры соцзащиты в Одессе: новый график

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета и его подразделения в разных районах города (Центры интегрированных социальных услуг) работают в специальном режиме.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

На время карантина приостановлен личный прием граждан руководством Департамента. В то же время в Центрах интегрированных социальных услуг посетителей принимают, но только по предварительной записи. Прием центрах соцзащиты осуществляется с понедельника по пятницу — с 9.00 до 15.00, технический перерыв — с 12.00 до 12.30.

Если вы хотите получить консультацию или записаться на прием к специалисту, звоните по телефонам:

  • Приморский район (улица Маршала Говорова, 7): (048) 705-13-09;
  • Киевский район (улица Академика Королева, 9): (048) 705-41-75, 705-41-76;
  • Малиновский район (улица Косовская, 2-д): (048) 705-16-60, 705-16-68;
  • Суворовский район (проспект Добровольского, 120-а): (048) 705-59-71.

При необходимости в ящиках для корреспонденции, которые размещены по указанным выше адресам, можно оставить письменное обращение. Можно отправить свое письмо и по почте. А если есть возможность – воспользоваться электронной почтой и выслать обращение по адресу: pisma@dpsp.omr.gov.ua.

 Ранее мы рассказывали о том, куда обращаться и как оформить субсидии, льготы и другие соцпособия.

Если попал в трудную ситуацию!

Если во время карантина вы окажетесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно, позвонив на «горячую линию» соответствующей социальной службы.

Территориальный центр социального обслуживания:

  • Приморский район: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;
  • Суворовский район: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;
  • Киевский район: (048) 765-07-87;
  • Малиновский район: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78 (улица Богдана Хмельницкого, 62); (048) 705-47-00, (048) 705-47-01 (улица Пантелеймоновская, 101).

Гериатрический дом милосердия имени святого Пантелеймона:

  • (048) 700-46-37, (048) 799-81-98.

Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития:

  • (048) 737-51-71.

Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

  • улица Ицхака Рабина, 7: (048) 784-92-67.

Куда еще обращаться за помощью?

На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде на сайте Министерства соцполитики:

  • регистрация документов для назначения жилищной субсидии: mlsp.gov.ua;
  • адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом»: dopomoga.msp.gov.ua.

Ранее мы рассказывали о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить