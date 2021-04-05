Как работают центры соцзащиты в Одессе: новый график

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета и его подразделения в разных районах города (Центры интегрированных социальных услуг) работают в специальном режиме.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
На время карантина приостановлен личный прием граждан руководством Департамента. В то же время в Центрах интегрированных социальных услуг посетителей принимают, но только по предварительной записи. Прием центрах соцзащиты осуществляется с понедельника по пятницу — с 9.00 до 15.00, технический перерыв — с 12.00 до 12.30.
Если вы хотите получить консультацию или записаться на прием к специалисту, звоните по телефонам:
- Приморский район (улица Маршала Говорова, 7): (048) 705-13-09;
- Киевский район (улица Академика Королева, 9): (048) 705-41-75, 705-41-76;
- Малиновский район (улица Косовская, 2-д): (048) 705-16-60, 705-16-68;
- Суворовский район (проспект Добровольского, 120-а): (048) 705-59-71.
При необходимости в ящиках для корреспонденции, которые размещены по указанным выше адресам, можно оставить письменное обращение. Можно отправить свое письмо и по почте. А если есть возможность – воспользоваться электронной почтой и выслать обращение по адресу: pisma@dpsp.omr.gov.ua.
Ранее мы рассказывали о том, куда обращаться и как оформить субсидии, льготы и другие соцпособия.
Если попал в трудную ситуацию!
Если во время карантина вы окажетесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно, позвонив на «горячую линию» соответствующей социальной службы.
Территориальный центр социального обслуживания:
- Приморский район: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;
- Суворовский район: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;
- Киевский район: (048) 765-07-87;
- Малиновский район: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78 (улица Богдана Хмельницкого, 62); (048) 705-47-00, (048) 705-47-01 (улица Пантелеймоновская, 101).
Гериатрический дом милосердия имени святого Пантелеймона:
- (048) 700-46-37, (048) 799-81-98.
Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития:
- (048) 737-51-71.
Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
- улица Ицхака Рабина, 7: (048) 784-92-67.
Куда еще обращаться за помощью?
На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде на сайте Министерства соцполитики:
- регистрация документов для назначения жилищной субсидии: mlsp.gov.ua;
- адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом»: dopomoga.msp.gov.ua.
Ранее мы рассказывали о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные.