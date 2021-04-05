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В Киеве ужесточили локдаун: что может грозить и одесситам?

В Киеве ужесточили локдаун: что может грозить и одесситам?

Сегодня, 5 апреля, в Киеве начали действовать правила нового локдауна. Так, до 16 апреля метро и весь общественный транспорт будет работать только по пропускам, а детсады и школы закрыты.
Что же изменилось в столице и что может грозить одесситам в случае введения подобных мер?

Очереди в метро и обнаглевшие таксисты

Как информирует Телеграм-канал «Киев сейчас», в этой связи с утра в метро образовались огромные очереди. Полицейские проверяли всех на наличие разрешения на проезд, хотя некоторые маршрутки (по крайней мере, с утра) все же ухитрялись брать и «обычных» пассажиров. Между тем, цены на такси резко взлетели в 3-4 раза. Так, если до локдауна поездка с левого берега Киева в центр колебалась в районе 120-150 грн в часы пик, то сегодня дешевле, чем за 316 грн машину было не найти. Аналогичная ситуация и по другим маршрутам. Местами цены на такси возросли до 400 грн.

А на киевских дорогах образовались километровые пробки (впрочем, тут ничего необычного).

А все таки хорошо, что в Одессе метро нет?..

«Без бумажки ты букашка», или как (не) попасть на работу

Кроме того, киевляне выстраивались в немалые очереди, чтобы получить вожделенный спецпропуск. Однако «повезло» в этой ситуации не всем: готовых пропусков не хватило на всех страждущих проезда киевлян.

Так, в соцсетях рассказали, что из-за отсутствия спецпропуска в маршрутку не пустили медсестру Института рака. Женщина заявила, что еще не успела забрать свой пропуск из института, поскольку была выходная и на работу в сутки ей только сегодня. Впрочем, эта история закончилась благополучно: патрульные, хоть и решили ее в маршрутку не пускать, все же отвезли ее на работу на своей машине. Но так везло далеко не всем.

«Части пропуска дали, части – нет! Как мне домой на Ирпень добраться!?» – возмущенно жаловалась журналистам еще одна пострадавшая горожанка.

При этом нашлись и ушлые товарищи, желающие подзаработать на поддельных пропусках. Так, на этом неприглядном занятии попалась 18-летняя девушка.

«Объявление о продаже спецпропусков на транспорт девушка разместила в Facebook. К пропуску шла и справка о якобы работе в одной из киевских больниц. Цена вопроса – 200 грн», – поведали в киевском Главке Нацполиции.

И одесситы не лыком шиты, ежели чего…

А что с работой?

Из-за локдауна многие киевляне ищут работу в пешей доступности от дома (дабы меньше зависеть от «транспортных» коллизий, либо сейчас физически не добраться до места постоянной работы).

В частности, объявления, подобные нижеприведенным, можно встретить в Facebook-группе по поиску няни для ребенка либо помощницы по дому.

няня, Киев

няня ищет работу

объявление домработницы

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что именно запретили в Киеве на время локдауна с 5 апреля.

И кстати: «Красную» зону карантина в Украине могут расширить.

Фото: Сегодня

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Редакция ПРОФИЛЬ

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