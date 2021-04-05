Карантин в Одессе: как работают детские сады?

Доверяй, но проверяй: о масочном режиме и не только о нём Тема карантина, масочного режима и прочего коронавирусного давно навязла в зубах, и высказываясь на эту тему в очередной раз, я рискую вызвать справедливое возмущение одесситов. Однако и молчать не хочется, тем более что ситуация становится угрожающей. ПОДРОБНЕЕ

Карантин в Одессе: в город и область могут отправить правительственных ревизоров В Одессу и Одесскую область могут отправить представителей правительства, которые проверят соблюдение в регионе карантина. Кроме того, у Минздрава есть вопросы к информации о количестве мест в больницах для больных коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ