Карантин в Одессе: как работают детские сады?

В Одессе на карантин из-за коронавируса и ОРВИ закрыты 43 группы в различных детских садах и полностью детские сады №75 и №№154.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.
По ее словам, детские сады сейчас посещают 30% воспитанников, поскольку родители в сложной эпидемиологической ситуации в городе предпочитают и находят возможность оставлять детей дома. Тем не менее, отметила Буйневич, независимо от того, сколько детей посещают детсады, еду в них готовят и продуктами заведения обеспечены.