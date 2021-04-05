Все вакцины AstraZeneca против COVID-19 взаимозаменяемы – заявление Одесского облздрава

Департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации выступил с заявлением о том, что все вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, независимо от страны производства.

Текст заявления обнародован на странице облздрава в Facebook.

Согласно заявлению, такие рекомендации предоставила Минздраву Украины Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ).

Так, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 изготовленной в Индии вакциной Covishield, можно делать вторую прививку вакциной, произведенной на других площадках AstraZeneca.

В НТГЕИ пояснили, что вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

В то же время эксперты предупреждают, что не взаимозаменяемы вакцины разных типов, созданные разными компаниями.

«То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca / Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac / Sinovac, так по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления», – сообщает облздрав.

В ведомстве также заверили, что все, кто уже привился первой дозой вакцины Covishield, смогут получить вторую прививку, так как этих вакцин будет достаточно.

Кроме того, облздрав напоминает, что Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield / AstraZeneca до 12-ти недель. Соответственно, вакцинация второй дозой вакцины против COVID-19 должна начаться не раньше чем в середине мая.

Напомним, 23 февраля Украина получила первую партию из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии под локальной названием Covishield и приобретенной за государственные средства.

До 15 апреля Украина ожидает получения в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Ранее правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Как сообщалось, 25 февраля в одесский регион доставили 25,9 тыс. доз вакцины Covishield.

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Фото: India-in-Ukraine