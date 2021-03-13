Лицензия на казино и первая дунайка – главные новости Одессы за 12 марта

В пятницу, 12 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на открытие казино в Одессе.

Одесская мэрия планирует оптимизировать городскую дорожную сеть. В планах – убрать дублирующие маршруты, уменьшить количество маршруток, заменить их более вместительными автобусами и изменить некоторые маршруты в центре города.

В Одесской областной государственной администрации решили просить Министерство культуры Украины присвоить Одесскому театру юного зрителя имени Юрия Олеши статус академического.

На территории Селекционного института в Одессе появится новый комплекс. Разрешение на строительство дала консультативно-совещательная комиссия Управления ГАСК Одесского горсовета.

На Дунае скоро начнется сезон лова дунайской селедки или дунайки. Первые экземпляры уже попадаются рыбакам.