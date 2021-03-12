В планах мэрии убрать дублирующие маршруты, уменьшить количество маршруток, заменить их более вместительными автобусами и изменить некоторые маршруты в центре города. Сейчас при участии европейских экспертов проводят разработку новой транспортной стратегии. Стоит отметить, что приоритет власть отдает развитию городского электротранспорта. Он более практичен и удобен в использовании, нежели маршрутки. Повлияют ли транспортные изменения на стоимость проезда? В ближайшее время в Одессе ее пообещали не менять.

Ранее мы сообщали, что пригородные маршрутки уберут из центра Одессы.