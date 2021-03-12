В Одессе откроют казино: выдана лицензия

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на открытие казино в Одессе. Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.

Лицензию получила компания Премиум на открытие казино в отеле Gagarinn в Одессе. Общая площадь игорных залов составляет более 4000 кв.м.

В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Согласно ему, казино могут размещаться только в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

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Фото: Украина-Центр