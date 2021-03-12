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На территории Селекционного института в Одессе появится новый комплекс

На территории Селекционного института в Одессе появится новый комплекс

Консультативно-совещательная комиссия Управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета дала «добро» Селекционно-генетическому институту – Национальному центру семеноводства и сортоизучения на строительство нового комплекса.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Управления ГАСК Александр Авдеев.

Заказчик комплекса – Селекционно-генетический институт.

Проект предполагает расположение административно-бытовых, производственных зданий и сооружений проектируемого комплекса в пределах улицы Житомирской и Овидиопольской дороги в Одессе. Здесь предусмотрены административно-бытовой и лабораторно-исследовательский блоки, мастерские для ремонта сельскохозяйственной техники, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, ангар для хранения почвообрабатывающей техники и посевного оборудования, автомобильные весы и трансформаторная подстанция.

Недавно Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора, подозреваемого в незаконном лишении Одесского селекционно-генетического института права собственности на помещение. Облпрокуратура сообщила, что госрегистратор своими противоправными действиями лишила Селекционно-генетический институт права собственности на объекты недвижимости по Овидиопольской дороге в Одессе, общей площадью 78 кв. м. После этого госрегистратор внесла запись о регистрации права собственности на указанные помещения другим владельцем. В результате таких действий законному владельцу имущества нанесен ущерб в размере более 800 тыс. грн.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о сегодняшнем дне Селекционного института.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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