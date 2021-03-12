Одесский ТЮЗ получит звание академического

В Одесской областной государственной администрации решили просить Министерство культуры Украины присвоить Одесскому театру юного зрителя имени Юрия Олеши статус академического.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Областному департаменту культуры поручили подготовить необходимые документы и направить их в министерство.
Начиная с 1919 года почетное звание «академический» присваивается крупнейшим и старейшим театрам Украины. Отметим, что Одесский ТЮЗ был основан в 1930 году выпускниками Одесского театрального училища.
Напомним, что в 2020 году Одесский ТЮЗ отпраздновал своё 90-летие.