Одесский ТЮЗ получит звание академического

В одесском ТЮЗе устроили бал в честь Черного моря (фото) День Черного моря в одесском Театре юного зрителя имени Олеши отметили необычно: в этот день здесь устроили бал в честь «самого синего в мире». ПОДРОБНЕЕ

Скажем дружно ТЮЗу «Браво!»: вечно юный театр Одессы отпраздновал 90-летие (фото) Странный все же выдался год: приносит переживания, страхи и опасения, путает планы… Одесскому театру юного зрителя (ТЮЗу) имени Юрия Олеши исполнилось 90 лет еще в мае этого года, а вот отпраздновать юбилей смогли только в октябре. Впрочем, главное, что праздник состоялся! ПОДРОБНЕЕ

Дети – детям: в Одесском ТЮЗе состоится премьера эко-пьесы В среду, 22 июля в Театре юного зрителя пройдут открытые читки пьесы. Для ТЮЗа это проект не новый – в театре уже несколько лет проходят подобные события. Но в этот раз читки проведут дети. ПОДРОБНЕЕ

Одесский ТЮЗ встречает зрителей в историческом дворике со старинной лестницей и барельефом Шекспира Сложившаяся ситуация с адаптивным карантином, помноженном на разгар курортного сезона в Одессе, продолжает преподносить сюрпризы. Если в помещение театра нельзя, а на спектакль очень хочется, выход нашелся и у недавно отметившего свое 90-летие Театра юного зрителя им. Ю.Олеши. Отмечать юбилей пришлось онлайн, а вот спектакли (и для детей, и для взрослых) можно уже посмотреть «вживую» в старом-старом театральном дворике ТЮЗа. ПОДРОБНЕЕ