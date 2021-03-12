Дунайская селедка начала попадаться рыбакам: когда стартует сезон

На Дунае скоро начнется сезон лова дунайской селедки или дунайки. Первые экземпляры рыбы уже попадаются рыбакам.

Об этом рассказали в группе «Дорога вина та смаку Української Бессарабії» в Facebook.

“Дунайка пошла! Маленькая, худенькая, без «нагулянных» бочков, но все равно, вкусная, потому что первая! Наши эксперты говорят, что для того, чтобы набрать жирка, ей нужно будет еще неделю – дней десять. Итак, если можете потерпеть то лучше подождать. А если хочется успеть к Посту – то надо спешить”, – написано в сообщении группы.

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