В одесской маршрутке люди в форме «повязали» мужчину и распылили перцовый газ (видео)

Из одесской маршрутки силой вывели мужчину

Сегодня, 16 мая 2024 года, по соцсетям и одесским телеграм-каналам разлетелось видео, на котором представлено, как люди в форме (предположительно военкомы) силой выволокли из автобуса мужчину и потащили его в свой «бусик».

К тому же, как утверждает женщина, снявшая это видео, один из мужчин в камуфляже толкал ее и пытался отобрать и разбить ее телефон.

Кроме того, очевидица конфликта утверждает, что в салоне маршрутки распылили перцовый газ.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика:

Как прокомментировали инцидент в одесской маршрутке в ТЦК

Инцидент уже прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Как сказано в официальном сообщении ведомства, из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Идет уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка.

«Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна – любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка»,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 мая в соцсетях начало распространяться сообщение об избиении девушки в центре Одессы мужчиной в военной форме. Пострадавшая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова утверждает, что на нее напал и избил сотрудник ТЦК, а причиной стало то, что она снимала на видео, как ее приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Сообщалось, что инцидент с избиением девушки в Одессе взяли под контроль в Минобороны, а руководство оперативного командования «Юг» обратилось в правоохранительные органы с целью установить, «в чьих интересах» было создано видео.