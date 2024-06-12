Из-за мобилизации Одесса может остаться без скорой помощи

Комментируя конфликт в районном ТЦК 11 июня, когда задержали бригаду скорой помощи, приехавшей на вызов, врач одесской скорой Александр Кищенко рассказал, что сейчас работники одесской скорой остались без защиты — на сегодняшний день на предприятии не забронирован ни один сотрудник.

По его словам, руководство скорой пообещало бронь сотрудникам после обновления данных в ТЦК. Однако в военкомате ему вручили боевую повестку. Некоторых врачей, которым руководство обещало бронь, «хватали на улицах, как уклонистов».

«После этого сказали (руководство, — ред.), что »мы уже ничего не решаем, каждый сам за себя. Кто получил повестку, тот получил повестку», — рассказал Кищенко.

Почему скорая может к вам не доехать

Подробности случившегося в Киевском ТЦК еще предстоит установить. Судя по всему, конфликт назревал давно — еще в марте этого года во время встречи с рабочим коллективом Центра экстренной медицины гендиректор предприятия Светлана Изосимова рассказала, что Министерство обороны создало реестр военнообязанных. В нем каждому человеку, прошедшему медицинскую комиссию, присваивается индивидуальный код. Он должен быть внесен в военно-учетные документы гражданина. Те, кто этот код имеет, могут рассматриваться при решении вопроса о бронировании. И пообещала договориться с ТЦК: сначала отвести на медкомиссию группу фельдшеров, затем водителей. А потом подать списки на бронь в Министерство обороны. Но что-то пошло не так. И сегодня сотрудникам предлагают пройти комиссию самостоятельно.

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Как рассказал «Одесской жизни» водитель скорой Андрей, бронь — самый насущный вопрос на сегодняшний день, потому что люди реально боятся выезжать на работу.

«Те, кто живет на поселке Котовского, проезжают три-пять блокпостов и, не имея брони, могут просто не доехать до работы. Люди увольняются. А чтобы устроиться в Центр, надо пройти через военкомат. Так что идти сюда никто не хочет, потому что брони не дают. Персонала не хватает. В результате — на линию должны выезжать 80 машин, а сегодня выезжает 60», — говорит он.

Сократилось в Центре и число медицинских работников. По словам водителя Николая, по дороге на работу из маршрутки «вытащили» фельдшера, работавшего на его подстанции. И бригада не смогла выйти на смену.

«Мы понимаем, что на фронте нужны врачи, фельдшеры, водители, — говорит Николай. — Но нужны они и здесь — людям необходимо оказывать помощь».

Еще одна из больших проблем скорой — изношенность автопарка.

«Люди приходят на работу, и им не на чем работать. Их отправляют домой: становитесь на ремонт, идите в отпуск. За один день восемь человек ушли в отпуск, потому что у них стали машины, — рассказывает Николай. — А предприятие не интересует, за что мы будем жить, семьи кормить».

По словам водителей, сейчас неисправны порядка 30% машин «скорых». И, если с подстанции ежедневно должны выезжать восемь автомобилей, то выезжают пять-шесть.