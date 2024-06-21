В Одессе ищут водителя, который «протащил» на капоте двух военных: комментарий областного ТЦК

Водителя, который «протащил» двух военных ТЦК на капоте авто и скрылся, продолжают искать. Один из пострадавших военных получил травму головы.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Как отметили военные, 20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.
«Водитель «протащил» двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Полиция объявила розыск неизвестного водителя», — говорится в сообщении.
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Пострадавшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Также указано, что руководство Одесского областного территориального центра комплектования контролирует данную ситуацию.
«Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — говорится в сообщении военных.
Противоправные действия представителей ТЦК: куда обращаться
В Командовании Сухопутных войск действует горячая линия для оперативного реагирования на все противоправные действия представителей ТЦК и СП и предоставления консультаций: 0 800 301 937
Кроме того, отдельные контактные номера действуют также в областях. Если у вас есть информация или вы столкнулись со случаями коррупции в Одесской области, звоните по телефону: +380487528260.
«Мы обеспечиваем конфиденциальность и беспристрастность в рассмотрении каждого обращения», — заверили в Одесском областном ТЦК.
Напомним, инцидент с избиением девушки мужчиной в военной форме в Одессе взяли под контроль в Минобороны, а руководство оперативного командования «Юг» обратилось в правоохранительные органы с целью установить, «в чьих интересах» было создано видео.