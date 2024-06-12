Конфликт одесских медиков и ТЦК исчерпан?

Конфликт одесских медиков и ТЦК исчерпан?

Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф Одесской области прокомментировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), случившийся 11 июня в ТЦК Киевского района Одессы.

Как сообщили сегодня на корпоративной странице Центра в Facebook, конфликт исчерпан, а окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы.

Напомним, во вторник, 11 июня, бригада скорой помощи приехала по вызову в одесский районный ТЦК, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.

Позже ряд местных телеграм-каналов сообщили о массовой драке, которая началась, когда к зданию ТЦК приехали в знак протеста несколько «скорых».

На инцидент отреагировали в полиции, заявив, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по статье «хулиганство».

А военкомы в свою очередь представили свою версию произошедшего.

По информации ТЦК, у военнослужащих возникло подозрение, что прибывшие «люди в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи» якобы пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

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«По поводу произошедшего вчера инцидента между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы»,

– прокомментировали ситуацию в Центре экстренной медицинской помощи.

Помимо этого, в Центре отметили, что вопрос бронирования медиков будет решен «в ближайшее время».

Как сообщается, сейчас все бригады скорой помощи работают в штатном режиме.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что из-за мобилизации Одесса может остаться без скорой помощи.

Фото: скриншот видео из соцсетей

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