Конфликт одесских медиков и ТЦК исчерпан?

Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф Одесской области прокомментировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), случившийся 11 июня в ТЦК Киевского района Одессы.
Как сообщили сегодня на корпоративной странице Центра в Facebook, конфликт исчерпан, а окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы.
Напомним, во вторник, 11 июня, бригада скорой помощи приехала по вызову в одесский районный ТЦК, чтобы оказать помощь мужчине, которого избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Но сотрудники ТЦК, не только не позволили госпитализировать пострадавшего, но и задержали бригаду медиков и водителя скорой помощи.
Позже ряд местных телеграм-каналов сообщили о массовой драке, которая началась, когда к зданию ТЦК приехали в знак протеста несколько «скорых».
На инцидент отреагировали в полиции, заявив, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по статье «хулиганство».
А военкомы в свою очередь представили свою версию произошедшего.
По информации ТЦК, у военнослужащих возникло подозрение, что прибывшие «люди в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи» якобы пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.
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«По поводу произошедшего вчера инцидента между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы»,
– прокомментировали ситуацию в Центре экстренной медицинской помощи.
Помимо этого, в Центре отметили, что вопрос бронирования медиков будет решен «в ближайшее время».
Как сообщается, сейчас все бригады скорой помощи работают в штатном режиме.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что из-за мобилизации Одесса может остаться без скорой помощи.
Фото: скриншот видео из соцсетей