Кто заплатил залог за мэра и что пилят на Черняховского: главные новости Одессы за 24 ноября

В среду, 24 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов внес залог в размере 30 млн 213 тыс 300 гривен на счет Высшего антикоррупционного суда. Как выяснилось, залог за мэра Одессы внес олигарх Вадим Новинский.

Государственный университет “Одесская политехника” получил статус национального. Университет им. Мечникова уже давно имеет такой статус. Но это не уберегло его от того, что стены вуза осыпаются внутри и снаружи.

Одесский горсовет намерен построить новый проезд к международному аэропорту “Одесса”. Четырехполосную дорогу длиной 630 метров планируется проложить от перекрестка улиц Радостной и Платановой до улицы Центральный Аэропорт. Но по мнению некоторых специалистов, особой необходимости в таком проезде сейчас нет.

А в центре Одессы, на углу улиц Малой Арнаутской и Гимназической, собираются возвести семиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

Перед зданием прокуратуры Приморского района на улице Черняховского люди с инструментами начали пилить сосны. Многих одесситов это обеспокоило. Но действительно ли уничтожают деревья?

В Одесском областном совете сообщили о запуске железнодорожного маршрута Одесса – Черноморск в 2022 году.