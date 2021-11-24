В центре Одессы возведут высотку с паркингом (фото)

В центре Одессы, на углу улиц Малой Арнаутской и Гимназической, собираются возвести семиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом. Об этом сообщает портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Будущий дом на Гимназической “подрос” на 2 этажа

Как стало известно, соответствующие градостроительные условия и ограничения для строительства высотки выдал накануне застройщику департамент архитектуры и градостроительства Одесского горсовета.

Указанный застройщик – обслуживающий кооператив “Гимназист”, учредителями которого числятся Элеонора Лашкевич, Елизавета Тоница и Николай Михайлюченко. В числе видов деятельности кооператива – организация строительства, демонтаж, покупка, продажа и аренда недвижимости.

Показательно, что с июля 2021 года, когда горсовет давал “добро” на разработку проекта землеустройства, речь шла о пятиэтажном здании. Но теперь, согласно документу, будущий дом “подрос” до семи этажей – его ориентировочная предельная высота составит от 18,9 до 21,3 метров.

Договор аренды земельного участка площадью 0,1071 га с мэрией кооператив “Гимназист” заключил в октябре этого года.

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Предполагается, что на первом этаже будущего здания на углу Малой Арнаутской и Гимназической разместятся офисные помещения, а 2-7 этажи займут квартиры.

Будущее здание расположится по улице Гимназической, 13. Сейчас по этому адресу находится одноэтажное нежилое ветхое строение, но внутри двора расположен жилой дом. В этой связи застройщику запрещено проектировать оконные проемы в торцах здания со стороны улиц Гимназической и Малой Арнаутской, а помещения, выходящие за плоскость фасада, не должны выходить за линию застройки.

Отметим, что в настоящее время речь идет только о градусловиях, согласно которым должен быть разработан проект будущего строения, а разрешение на строительство застройщику еще не выдавали.

Фото визуализации Одесского горсовета, фото нынешнего строения – Думская