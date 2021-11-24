Мэр Одессы Труханов заплатил 30 млн грн залога

Городской голова Геннадий Труханов внес залог в размере 30 млн 213 тыс 300 гривен. Деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда вечером 23 ноября 2021 г.

Сообщение об уплате залога одесским мэром разместили на сайте Высшего антикоррупционного суда Украины.

Геннадий Труханов должен был перевести сумму залога на счет ВАКСа еще 19 октября. Но тогда он заявил, что не располагает такими деньгами и подал апелляционную жалобу. По шло ее рассмотрение, сроки внесения залога отодвинулись. Апелляцию одесский мэр проиграл, суд оставил решение первой инстанции без изменений.

А вот соратница Труханова, начальник юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская апелляцию выиграла и залог для нее был уменьшен с 26 млн до 5 млн грн.

Бывший руководитель департамента Коммунальной собственности Алексей Спектор также не сумел выиграть апелляцию. Он опротестовывал 2 месяца домашнего ареста и, в итоге, ему изменили меру пресечения, теперь он должен внести залог в размере 3 млн грн.

Также неудачным оказался апелляционный протест экс-председателя депутатской комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябая. Ему таки придется внести залог в 8 млн грн.

Но тяжелее всего найти деньги для залога будет Олегу Брындаку, заместителю Геннадия Труханова. Ему суд назначил впечатляющую залоговую сумму в 40 млн грн.

Напомним, что мэра Одессы и еще 15 человек из руководства города, прокуратуры и крупного бизнесмена подозревают в махинациях с городской землей.

Следствие считает, что земли Одесской громады незаконно и без конкурса передавались определенным застройщикам. В результате городу был нанесен предварительный ущерб в 689 млн грн.

Среди подозреваемых бизнесмен Владимир Галантерник (находится в розыске) и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

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