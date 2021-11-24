В Одессе хотят проложить новую дорогу в аэропорт – но так ли она нужна?

Одесский горсовет намерен построить новый проезд к международному аэропорту “Одесса”.
Как информирует портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства, соответствующие градостроительные условия и ограничения выдал управлению дорожного хозяйства мэрии Одессы муниципальный департамент архитектуры.
Где должна пройти новая дорога в аэропорт Одессы?
Согласно документу, четырехполосную дорогу длиной 630 метров планируется проложить от перекрестка улиц Радостной и Платановой до улицы Центральный Аэропорт.
Выглядеть это будет примерно так:
В июле управление дорожного хозяйства заключило договор на проектирование дороги на указанном участке с компанией “Технопроект”. Проект должен предусматривать обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта, велодорожек, ливневой канализации и уличного освещения. За эту работу “Технопроект” должен получить из городского бюджета почти 1,2 млн грн. Документация должна быть готова не позднее 31 декабря 2022 года.
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Стоит отметить, что проезд с улицы Радостной в одесский аэропорт существовал до начала 1990-х годов. Но позже там выросли строения и гаражный кооператив, который, по всей видимости, придется убрать, а это чревато акциями протеста. Также по ходу строительства дороги придется спилить зеленые насаждения, что тоже может вызвать недовольство местных жителей.
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Но где именно пройдет дорога, пока не ясно до появления проекта, равно как и во сколько это обойдется бюджету города.
А так ли нужна новая дорога в одесский аэропорт?
Городские власти объясняют необходимость еще одного проезда к аэропорту будущим строительством нового Дворца спорта на улице Центральный Аэропорт. Кроме того, полагают в мэрии, эта дорога поможет разгрузить трафик на улице Святослава Рихтера и Овидиопольской дороге и станет альтернативным способом добраться в город, когда Ивановский мост закроют на реконструкцию.
Между тем, по мнению некоторых специалистов, особой необходимости в таком проезде сейчас нет. А главным выгодополучателем будут разве что строители жилкомплекса, возводимого сейчас на Радостной, поскольку прямая дорога в аэропорт может существенно повысить коммерческую привлекательность данного объекта и отразится на стоимости квартир в этом ЖК.
Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что в центре Одессы собираются возвести семиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.
Фото: скриншот с видео 8News