В Одессе хотят проложить новую дорогу в аэропорт – но так ли она нужна?

Одесский горсовет намерен построить новый проезд к международному аэропорту “Одесса”. Как информирует портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства, соответствующие градостроительные условия и ограничения выдал управлению дорожного хозяйства мэрии Одессы муниципальный департамент архитектуры.

Где должна пройти новая дорога в аэропорт Одессы?

Согласно документу, четырехполосную дорогу длиной 630 метров планируется проложить от перекрестка улиц Радостной и Платановой до улицы Центральный Аэропорт.

Выглядеть это будет примерно так:

В июле управление дорожного хозяйства заключило договор на проектирование дороги на указанном участке с компанией “Технопроект”. Проект должен предусматривать обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта, велодорожек, ливневой канализации и уличного освещения. За эту работу “Технопроект” должен получить из городского бюджета почти 1,2 млн грн. Документация должна быть готова не позднее 31 декабря 2022 года.

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Стоит отметить, что проезд с улицы Радостной в одесский аэропорт существовал до начала 1990-х годов. Но позже там выросли строения и гаражный кооператив, который, по всей видимости, придется убрать, а это чревато акциями протеста. Также по ходу строительства дороги придется спилить зеленые насаждения, что тоже может вызвать недовольство местных жителей.

Но где именно пройдет дорога, пока не ясно до появления проекта, равно как и во сколько это обойдется бюджету города.

А так ли нужна новая дорога в одесский аэропорт?

Городские власти объясняют необходимость еще одного проезда к аэропорту будущим строительством нового Дворца спорта на улице Центральный Аэропорт. Кроме того, полагают в мэрии, эта дорога поможет разгрузить трафик на улице Святослава Рихтера и Овидиопольской дороге и станет альтернативным способом добраться в город, когда Ивановский мост закроют на реконструкцию.

Между тем, по мнению некоторых специалистов, особой необходимости в таком проезде сейчас нет. А главным выгодополучателем будут разве что строители жилкомплекса, возводимого сейчас на Радостной, поскольку прямая дорога в аэропорт может существенно повысить коммерческую привлекательность данного объекта и отразится на стоимости квартир в этом ЖК.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что в центре Одессы собираются возвести семиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

Фото: скриншот с видео 8News