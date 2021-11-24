Политех снова стал национальным, а ОНУ им Мечникова разваливается на глазах

Государственный университет «Одесская политехника» получил статус национального. Университет им. Мечникова уже давно имеет такой статус. Но это не уберегло его от того, что стены вуза сыпятся и внутри, и снаружи.

Вуз, основанный Украинской державой

Указ о присвоении госуниверситету «Одесская политехника» статуса национального подписал 23 ноября 2021 президент Украины Владимир Зеленский.

Официально учебное учреждение теперь называется — Национальный университет «Одесская политехника».

ВУЗ нынешней структурой создали в 2020 году, объединив Одесский национальный политехнический и Севастопольский национальный технический университеты.

Среди причин, позволивших присвоить престижный статус вузу: наличием там «признанных на общегосударственном и мировом уровне специалистов и научных школ, современной материально-технической базы и перспектив дальнейшего развития».

Кстати, статус национального учреждения высшего образования «является почетным», дополнительных материальных возможностей для учебных учреждений он не открывает.

Интересно, что Одесский политехнический университет основал в 1918 году своим указом гетман Украинской державы Павел Скоропадский, после предложения одесского инженера и политика Михаила Брайкевича.

На данный момент Политех состоит из 15 учебно-научных институтов и факультетов и 64 кафедр. Обучение в нем проходят порядка 7 тысяч студентов.

Почему университет им. Мечникова разваливается в буквальном смысле

Одесский государственный университет им. Мечникова первым в Одессе получил статус национального. Но престижное звание не помогает ему сохранить в целости не то что научный школы, но даже собственные стены.

Из последних новостей оттуда – в главном корпусе на ул. Дворянской, стены и лестница покрываются трещинами, а штукатурка сыпется прямо во время учебных пар.

И если на Дворянской еще можно списать все на дряхлость старинного здания, то почему разваливается современный корпус ОНУ на Французском бульваре, объяснить иначе как наплевательским отношением руководства университета к своей работе, невозможно.

И научная библиотека этого вуза на улице Преображенской, угол Горсада еще одно тому подтверждение. Ректора в ОНУ меняются, а она как сыпалась на головы горожан и туристов, так и продолжает это делать. От руководства университета на все эти факты никакой реакции.

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