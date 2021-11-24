Новости Одессы и Одесской области

В следующем году возродят электрички в Черноморск

В следующем году возродят электрички в Черноморск

В Одесском областном совете сообщили о запуске железнодорожного маршрута Одесса — Черноморск в 2022 году.

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Электрички между Одессой и Черноморском перестали курсировать в 2000 году. С тех пор железнодорожного сообщения между городами не было.

А оно очень нужно. Автомобильная дорога на Черноморск перегружена, особенно во время курортного сезона. При этом сам Черноморск тоже популярное место летнего отдыха. И туристам было бы удобнее делать пересадку на Одесском железнодорожном вокзале на электричку, а не теснится в душных неудобных маршрутках.

Поэтому вопрос возобновления железнодорожного сообщения между двумя городами и подняли сегодня на заседании транспортной комиссии Одесского облсовета.

А завтра, 25 ноября, пройдет выездное рабочее совещание в Черноморске. Там чиновники осмотрят место, на котором будет построена пассажирская платформа.

В совещании будут участвовать железнодорожники, представители областных, районных и городских властей.

На встрече обсудят технические и организационные детали проекта. Он должен войти в программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2022 год.

Следующий год — 90-летие со дня образования Одесской области. Поэтому мы планируем в следующем году этот проект сдать, в первом квартале. Сейчас мы согласовываем все бюрократические процессы, связанные с техническими процедурами — постройкой платформы и возобновлением работы железнодорожных касс. И как только мы это сделаем, «Укрзализныця» предоставит поезд на участок Одесса — Черноморск, мы получили подтверждение,

— рассказал председатель Одесской районной госадминистрации Юрий Крук

Напомним, что совсем недавно начал работу возрожденный поезд Одесса-Измаил. Он получил название «Дунайский экспресс» и стал поводом роста интереса к железнодорожным перевозкам.

На этой же неделе мэр Одессы Геннадий Труханов предложил запустить городскую электричку, которая бы связала поселок Котовского с одесским железнодорожным вокзалом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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