Карантинные ревизоры и взрыв в переулке: главные события Одессы 2 апреля

В пятницу, 2 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессу и Одесскую область могут отправить представителей правительства, которые проверят соблюдение в регионе карантина. Кроме того, у Минздрава есть вопросы к информации о количестве мест в больницах для больных коронавирусом.

Между тем, в Одесской области ужесточат карантин в связи с коронавирусом.

На этот раз официально: отопительный сезон в Одессе завершится 5 апреля. Такое распоряжение дал мэр Одессы Геннадий Труханов.

А коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» запустило новую версию своего сайта teplo.od.ua.

О грустном: в пятницу днем, 2 апреля, в Одессе прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме № 6/3 в Хуторском переулке на Слободке. Пострадали пятеро жильцов. Больше всего досталось хозяину квартиры, где взорвался газ – взрывная волна выбросила его из окна второго этажа. Позже мужчина скончался в больнице. А жильцов 12-ти квартир в мэрии пообещали временно отселить.

И напоследок о хорошем: в Одессе завершена сборка третьего трамвая «Одиссей-MAX». Правда, злые языки называют это запоздавшей первоапрельской шуткой…

Фото пресс-службы областного Главка ГСЧС