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Карантин в Одессе: в город и область могут отправить правительственных ревизоров

Карантин в Одессе: в город и область могут отправить правительственных ревизоров

В Одессу и Одесскую область могут отправить представителей правительства, которые проверят соблюдение в регионе карантина. Кроме того, у Минздрава есть вопросы к информации о количестве мест в больницах для больных коронавирусом.

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Об этом шла речь на видеоконференции парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Как заявил на конфренции главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койкомест для пациентов с COVID-19.

“Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741”, – отметил Ляшко.

Он отметил, что статистика, которая официально передавалась из Одесской области в Минздрав о количестве коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, разнится с информацией, поступавшей от пациентов и общественных организаций.

Читайте об этом: Коронавирус: Одесская область выбилась в лидеры, а мест в больницах не хватает

А народный депутат Алексей Леонов заявил, что несмотря на то, что Одесская область отнесена к “красной зоне”, в самой Одессе работают заведения общественного питания.

По итогам заседания комитет решил обратиться с Кабмин с просьбой организовать срочную проверку соблюдения карантина в Одесской области и принять меры в случае выявления нарушений.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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