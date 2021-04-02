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«Теплоснабжение города Одессы» запустило обновленный сайт: что изменилось?

«Теплоснабжение города Одессы» запустило обновленный сайт: что изменилось?

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» запустило новую версию своего сайта teplo.od.ua.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом на своей странице Facebook сообщила директор предприятия Анна Позднякова.

Помимо обновленного дизайна, на сайте появились полезные материалы для потребителей и новые функциональные возможности. Так, добавились рубрики: «Достижения и планы», «Структурные подразделения» и «Борьба с коррупцией». Улучшилась функция обратной связи с офисом, структурными подразделениями и управлением предприятия.

«Сайт стал более информативным, оперативным и удобным», — подытожила Позднякова.
Однако работа над ресурсом будет еще продолжаться. Планируется усовершенствовать уже имеющиеся разделы и программные механизмы, а также создавать новые. Свои предложения и пожелания одесситы могут отправлять по электронной почте оffice@teplo.od.ua с пометкой «для нового сайта».
Отметим, для того, чтобы войти в «Личный кабинет», абонентам регистрироваться по-новому не нужно — все данные сохранены.

Напомним, отопительный сезон в Одессе закончится 5 апреля.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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