«Теплоснабжение города Одессы» запустило обновленный сайт: что изменилось?

Об этом на своей странице Facebook сообщила директор предприятия Анна Позднякова.

Помимо обновленного дизайна, на сайте появились полезные материалы для потребителей и новые функциональные возможности. Так, добавились рубрики: «Достижения и планы», «Структурные подразделения» и «Борьба с коррупцией». Улучшилась функция обратной связи с офисом, структурными подразделениями и управлением предприятия.

«Сайт стал более информативным, оперативным и удобным», — подытожила Позднякова.

Однако работа над ресурсом будет еще продолжаться. Планируется усовершенствовать уже имеющиеся разделы и программные механизмы, а также создавать новые. Свои предложения и пожелания одесситы могут отправлять по электронной почте оffice@teplo.od.ua с пометкой «для нового сайта».

Отметим, для того, чтобы войти в «Личный кабинет», абонентам регистрироваться по-новому не нужно — все данные сохранены.

Напомним, отопительный сезон в Одессе закончится 5 апреля.