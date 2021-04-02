В Одессе выпустили третий трамвай «Одиссей-Макс»

В Одессе завершена сборка третьего трамвая «Одиссей-MAX». Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», этот трамвай отличается еще большей вместимостью.

Новый вагон уже прошел первый цикл испытаний, которые состоялись на поселке Котовского и Пересыпи.

Трамвай отличается от двух своих предшественников еще большими габаритами и вместимостью. Он имеет не три, а пять секций на шести ходовых тележках. Длина вагона почти 50 метров. В новом трамвае шесть дверей. В салоне 99 сидячих мест.

Как отметили на коммунальном предприятии, такой вагон сможет перевозить максимально возможное число пассажиров с учетом карантинных ограничений. При необходимости количество сидячих мест без ущерба для общей вместимости можно увеличить до 120.

Напомним, первый одесский трамвай «Одиссей-MAX» сдали в сентябре 2019 года. Он работает на маршруте №26 (11 станция Люстдорфской дороги – Старосенная площадь).

Второй «Одиссей-MAX» вышел на маршрут в сентябре 2020 года. Он работает на маршруте №7 в Суворовском районе.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.

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