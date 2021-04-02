Взрыв в одесском Хуторском переулке: пострадавших жильцов отселят

В мэрии Одессы обещают отселить во временное жилье жильцов 12-ти квартир из подъезда дома в Хуторском переулке, где сегодня днем произошел взрыв газа.
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Как сообщил на месте происшествия вице-мэр Дмитрий Жеман, завтра будет решено, смогут ли люди вернуться в свои квартиры, но пока это невозможно.
«На данный момент мы готовим 6 квартир к отселению с одной стороны парадной и 6 со второй, так как сотрудники полиции и ГСЧС сказали, что сегодня не допустят их (жильцов в их квартиры – ред.). Сейчас решаем вопрос отселения и готовим полный список. Уже есть 15 человек, но это еще не полный список. Таким образом, отселим всю парадную, и завтра будет решаться, может ли кто-то вернуться домой», – сказал чиновник.
По словам Жемана, причиной ЧП стала достаточно сильная утечка газа, из-за чего и случился взрыв, а почему так случилось, будут разбираться специалисты.
Также вице-мэр сообщил, что мужчина, жилец квартиры, где произошел взрыв, которого вынесло из окна взрывной волной, сейчас в тяжелом состоянии.
Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, 2 апреля, в Одессе прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме № 6/3 в Хуторском переулке, что на Слободке. Взрыв повредил несущую стену дома, также в доме выбило окна и обрушился лестничный марш.
Пострадали 5 человек. Хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Его в тяжелом состоянии увезли на скорой в Еврейскую больницу. Как стало известно, это одинокий мужчина с инвалидностью.
Также пострадали две соседки – женщина средних лет и пенсионерка.
Полиция начала по факту происшествия криминальное производство.
Фото: УСИ