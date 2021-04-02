В Одессе прогремел взрыв в многоэтажке – что случилось? (фото, видео)

Сегодня днем, 2 апреля, в Одессе прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме в Суворовском районе города.
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По данным областного управления ГСЧС, на втором этаже трехэтажного дома № 6/3 в Хуторском переулке взорвался газ. После взрыва начался пожар, его уже потушили.
Ударная волна повредила несущую стену дома, выбила окна и разрушила лестничную клетку.
Спасатели эвакуировали из дома по автолестнице 15 жильцов.
Предварительно, пострадали 5 человек. Троим понадобилась госпитализация. Также очевидцы рассказывают, что один мужчина выпал из окна.
Подробности уточняются. О причинах взрыва пока не сообщается.
Ситуацию прокомментировал начальник Главка ГСЧС Украины в Одесской области Вадим Шулюк:
Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области, видео УСИ Онлайн