В Одессе прогремел взрыв в многоэтажке – что случилось? (фото, видео)

Какой будет цена на газ? К чему готовиться одесситам? Поставщики газа ежемесячно должны обнародовать тарифы на следующий месяц. А уже с 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязаны опубликовать годовые тарифы на газ. Будут ли цены выгоднее и что предложит «Нафтогаз Украины»? ПОДРОБНЕЕ

Ждала пожарных: под Одессой трагически погибла девушка Сегодня днем, 30 марта, в городе Южном Одесской области горела квартира в многоэтажке. Погибла девушка – она сорвалась с карниза на девятом этаже, спасаясь от пожара. ПОДРОБНЕЕ