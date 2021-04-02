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Пострадавший от взрыва газа одессит умер в больнице

Пострадавший от взрыва газа одессит умер в больнице

В одесской больнице скончался хозяин квартиры в Хуторском переулке, 6/3, где сегодня днем, 2 апреля, взорвался газ. Об этом сообщает «УСИ», ссылаясь на источник в ГСЧС.

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Когда взорвался газ, мужчину ударной волной выбросило из окна второго этажа. Пострадавшего доставили в Еврейскую больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно, спасти мужчину медикам не удалось.

По информации соцсетей, погибший имел инвалидность. Он недавно похоронил мать и жил в квартире один.

Еще двое жильцов, нуждавшихся в госпитализации, сейчас находятся в состоянии средней тяжести и проходят лечение.

Напомним, сегодня днем, 2 апреля, в Одессе прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме № 6/3 в Хуторском переулке на Слободке. Взрыв повредил несущую стену дома, выбил окна, разрушил лестничный пролет. Спасатели эвакуировали 15 жильцов. После взрыва начался пожар, но его быстро ликвидировали.

В результате пострадали пятеро жильцов дома. Больше всего досталось хозяину квартиры, где взорвался газ – взрывная волна выбросила его из окна. Также пострадали две соседки – женщина средних лет и пенсионерка. К моменту прибытия скорой обе пребывали в состоянии шока.

Полиция начала по факту происшествия криминальное производство. Предварительная причина ЧП – сильная утечка газа.

Как сообщалось ранее, в одесской мэрии пообещали отселить жильцов 12-ти пострадавших квартир.

Фото: meds.com.ua

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